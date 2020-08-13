Ольга Скабеева, ведущая из РФ, выразила слова похвалы белорусскому ОМОНу, занимающемуся разгоном и избиением митингующих белорусов, в рамках недавнего телеэфира.

Согласно словам журналистки, следует обратить внимание на Украину, где не удалось разогнать толпу. В результате, по ее мнению, Майдан там идет уже 6-й год подряд, а в Белоруссии пресечь протесты удалось почти за 3 дня. Она добавила, что не поддерживает произвола силовиков, однако можно увидеть, что их тактика действительно работает.

В СМИ напоминают, что в Белоруссии после завершения президентских выборов уже 4-й день подряд не прекращаются массовые протесты населения. Многие белорусы не верят, что Александр Лукашенко смог набрать более 80% на голосовании, поэтому требуют провести честные выборы.