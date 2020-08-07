Саша Грей, бывшая актриса фильмов для взрослых, во время беседы с журналистами The Daily Beast, рассказала, почему решила пойти в порноиндустрию.

Согласно ее словам, она хотела бороться со стереотипами, которые связаны с сексуальностью женщин, то есть деньги не являлись для нее главной целью. Однако Грей призналась, что привлекла большое количество внимания к своей персоне, поэтому стала смотреть на многие вещи, как бизнеследи.

Снимаясь в порнофильмах, актриса пыталась изменить общепринятое мнение о том, что позволительно женщинам в контексте секса. Тем самым она хотела, чтобы люди начали верить в себя и получили право на голос. После ухода из индустрии порно Грей издала несколько книг и начала проводить прямые трансляции на стриминговой платформе Twitch.