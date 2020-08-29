В селе Чесменка Воронежской области 28 августа после наезда автомобиля погибла 18-летняя девушка.

Инцидент произошёл поздней ночью на улице Советская. Как сообщается, с правой стороны дороги гуляли девушка и её 21-летний парень. Водитель за рулём Ford Mondeo допустил на них наезд, и после ДТП скрылся. Девушка скончалась на месте, парень был сильно травмирован, но выжил и был госпитализирован.

В скором времени виновник был обнаружен. Как выяснилось, им является 20-летний местный житель, не имеющий прав. Автомобилем он управлял, согласно предварительной информации, в пьяном состоянии.

В отношении парня было начато уголовное дело, решается вопрос о помещении его под стражу. Ведётся выяснение всех обстоятельств инцидента.