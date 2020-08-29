читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по самым различным сферам. Пострадала от нее и киноиндустрия – многие премьеры, намеченные на 2020 год, пришлось в спешном порядке переносить. Чтобы зрители смогли сориентироваться во многочисленных переносах, компания Paramount снабдила их «дорожной картой» будущих премьер.

Согласно этой самой карте, в 2020 году зрителей ждет всего одна премьера – совсем скоро на экранах появится комедийный фильм с Эдди Мерфи в главной роли «Поездка в Америку-2». Под вопросом остается выход в текущем году триллера «Тихое место-2».

На 2021-2022 годы перенесены сразу несколько крупных премьер. Среди них – ожидаемые поклонниками ужастик «Крик», который было решено перезапустить, а также фильм «Снек Айз», представляющий собой спин офф приключенческой картины «Бросок кобры».

Также перенесен и выход нового фильма из серии «Паранормальное явление». Его премьера намечена на март 2022 года.

Кроме того, Paramount заявляет, что намеченную на 1 октября презентацию с участием Hasbro также пришлось перенести. Новая дата мероприятия пока не называется.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Киностудия Warner Bros. снимет мультфильм о Бэтмене

Кинокомпания Warner Bros. сообщила о создании анимационной картины о Темном рыцаре, которая… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Вышел трейлер финала сериала «Сверхъестественное»

Многим в это трудно поверить, однако долгоживущий сериал «Сверхъестественное» зашел на финишную… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Киану Ривз выбрал своего самого сильного героя

В эфире «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», которое выходит на канале CBS,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 29 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 августа – пасмурно, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 августа – облачно с прояснениями, до 13 °C | Королев: погода, 29 августа – ясно, до 26 °C | Подольск: погода, 29 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Армавир: погода, 29 августа – ясно, до 28 °C |