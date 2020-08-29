Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по самым различным сферам. Пострадала от нее и киноиндустрия – многие премьеры, намеченные на 2020 год, пришлось в спешном порядке переносить. Чтобы зрители смогли сориентироваться во многочисленных переносах, компания Paramount снабдила их «дорожной картой» будущих премьер.

Согласно этой самой карте, в 2020 году зрителей ждет всего одна премьера – совсем скоро на экранах появится комедийный фильм с Эдди Мерфи в главной роли «Поездка в Америку-2». Под вопросом остается выход в текущем году триллера «Тихое место-2».

На 2021-2022 годы перенесены сразу несколько крупных премьер. Среди них – ожидаемые поклонниками ужастик «Крик», который было решено перезапустить, а также фильм «Снек Айз», представляющий собой спин офф приключенческой картины «Бросок кобры».

Также перенесен и выход нового фильма из серии «Паранормальное явление». Его премьера намечена на март 2022 года.

Кроме того, Paramount заявляет, что намеченную на 1 октября презентацию с участием Hasbro также пришлось перенести. Новая дата мероприятия пока не называется.