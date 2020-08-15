Ольга Серябкина, исполнительница из РФ, сообщила о выходе своей новой композиции, получившей название «Не стыдно» и выполненной в стиле песен 1980-х годов.

В описании сингла отмечается, что он обладает дерзкой подачей, прекрасно сочетающейся с винтажной мелодией, в которой быстро угадывается почерк артистки. В нем можно уловить немало тонких оборотов и чувственных метафор, раскрывающих эмоции певицы. К примеру, признание в любви своему избраннику она сравнивает со «сладкой ириской».

Данное творение исполнительницы было позитивно оценено многими пользователями. Поклонники отмечают, что были удивлены тем, что Серябкина выпустила новый трек в необычном для себя стиле, однако считают, что он получился на все сто.