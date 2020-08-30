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Цуй Фан, китайский профессор, сообщил о том, что продажу американского отделения соцсети TikTok должно будет одобрить правительство КНР.

В пятницу, 28 августа, Китаем были обновлены нормативы экспортного контроля, усложняющие передачу технологий, в том числе тех, которые применяются в соцсетях. Новые правила могут затронуть компанию ByteDance, которая ведет переговоры о реализации части TikTok. По мнению профессора, ей, возможно, нужно будет приостановить проведение сделки, чтобы получить необходимую лицензию.

Эксперты из Соединенных Штатов тоже придерживаются данного мнения. Они считают, что китайское правительство может воспользоваться новыми правилами, чтобы заблокировать сделку или принять ее на специальных условиях.

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