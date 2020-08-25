Популярный видеосервис Netflix разместил на YouTube первый трейлер картины «Энола Холмс». Она расскажет о жизни младшей сестры великого сыщика, роль которой исполнит Милли Бобби Браун. Юная актриса уже отметилась весьма неплохой ролью в ленте «Очень странные дела». Там она сыграла девочку, которую звали Одиннадцать.

Приключения главной героини начинаются с исчезновения матери Энолы. Девушка остается совсем одна и пытается получить помощь у старших братьев – Майкрофта и Шерлока. Однако они выставляют ее за дверь, даже не желая выслушать.

Трейлер объясняет, почему братья ведут себя подобным образом. Все дело в том, что девочка обладает ужасным характером. Она крушит любые предметы вокруг себя, разбивает настольную лампу во время игры в бадминтон прямо в комнате, обливает супом своих подружек по школе.

Получив отказ от братьев, Энола отправляется на поиски мамы. Чтобы выяснить обстоятельства ее исчезновения, девочке приходится провести собственное расследование.