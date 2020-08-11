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Сотрудники силовых структур Светлогорска, что в Гомельской области, ушли из здания администрации и сложили щиты перед жителями города. Это решением было воспринято аплодисментами. Акция протеста, которая длится в населенном пункте уже несколько дней, продолжается.

Очевидцы пишут в социальных сетях, что после ухода представителей милиции протестующие остались на центральной площади. Однако попыток захватить здание администрации они пока не предпринимают.

Отметим, что в других белорусских городах подобного единения силовиков с народом пока не наблюдается. В столице, к примеру, милиция разрушает возводимые протестующими баррикады, а также постоянно задерживает все новых и новых людей.

Протесты в Беларуси достигли своего пика в день выборов президента. Жители, вышедшие на улице, уверены в фальсификации результатов, согласно которым действующий глава государства А. Лукашенко одержал победу с 80 процентами голосов.

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