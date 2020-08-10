Спутниковые фото полярного континента чрезвычайно заинтересовали уфологов. Все дело в том, что на них специалисты обнаружили диск темно-металлического цвета, который больше всего напоминает летающую тарелку. Он имеет идеальную геометрическую форму, а диаметр находки составляет около ста метров.

Эксперты уверены, что данный диск создан искусственно. Они говорят, что природе не под силу добиться столь идеальной формы. Именно поэтому специалисты считают, что НЛО принадлежит пришельцам с других планет.

Это – очередная конспирологическая теория уфологов и других экспертов, занимающихся изучением Антарктиды. Они считают, что на самом холодном континенте планеты можно найти следы погибших древних цивилизаций, которые постигла та же судьба, что и затонувшую Атлантиду. Также неоднократно высказывались мнения о том, что в Антарктиде имеется множество подземных построек, которые были созданы высшим разумом.