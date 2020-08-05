Гарри Поттер ни в одном из фильмов франшизы не обходится без волшебной палочки, которая является практически единственным его оружием. Энтузиасты, которые превратили «Философский камень» в фанатскую переделку «Гарри Поттер и Смертельное оружие», решили исправить ситуацию.

В своей версии блокбастера они поменяли волшебные палочки, используемые всеми персонажами, на пистолеты. Такую страсть к огнестрельному оружию они пояснили его «навязчивой пропагандой как в кино, так и в средствах массовой информации». Фанаты Гарри Поттера пояснили, что как бы круто не выглядели герои с пистолетами, эта разновидность оружия предназначена для одного – для убийства.

Энтузиасты призвали всех не проходить мимо тех проблем, которые связаны с повальным увлечением огнестрельным оружием в Соединенных Штатах.