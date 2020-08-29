Член Бюро Президиума политсовета партии «Родина» Марина Костычева заявила, что Коми невероятно повезло представлять у себя предпремьерный показ фильма «Шугалей-2». Она добавила, что в картине рассказана история о настоящих героях, поэтому ее должны знать все.

29 августа в Сыктывкаре Костычева была одним из зрителей, приглашенных на закрытый показ второй части истории о россиянах – Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, – незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме. Перед кинопоказом она поделилась впечатлениями о первой части фильма с корреспондентом Федерального агентства новостей. Марина Костычева подчеркнула, что фильм не оставит равнодушными «живых людей», так как история Максима Шугалея, ставшего пленником, пробирает до мурашек.

Политик уверена, что вторая часть картины тоже оправдает возложенные на нее надежды, ведь «Шугалей-2» продолжит трагическую историю. Сиквел будет не хуже первой части фильма. В нем история похищенных в Ливии россиян будет более детально раскрыта.

Костычева также добавила, что выход первой части дилогии когда-то заставил представителей партии «Родина» серьезно задуматься насчет того, какую помощь они могут оказать находящимся в плену социологам. В результате было принято решение выдвинуть кандидатуру Максима Шугалея на выборах в Госсовет Коми от партии. Это поможет придать истории, полной несправедливости и жестокости, общественный резонанс и привлечь к ней максимум внимания.

Напомним, что с того момента, как социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан попали в ливийский плен, прошло уже больше года. Наши соотечественники до сих пор находятся в ливийской тюрьме «Митига», где их удерживают террористы, подчиненные ПНС Ливии.

Дипломаты и представители Фонда защиты национальных ценностей предпринимают все возможное для того, чтобы ускорить освобождение российских социологов. Многие общественные и политические деятели уверены, что дилогия о Шугалее и Суэйфане поможет быстрее вернуть их на родину.