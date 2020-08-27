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Компания Vertical Aerospace из Великобритании представила проект электрического аэротакси VA-1X.

Как сообщается, этот самолёт рассчитан на одного пилота и четырёх пассажиров, места которых будут находиться напротив друг друга. У самолёта будет панорамное остекление и прозрачная вставка в потолке. В салоне будет установлен экран, на котором пассажиры смогут увидеть сведения о полёте, а также разъёмы для подключения личных устройств.

Отмечается, что VA-1X будет сертифицирован по стандартам EASA. Кроме того, указывается, что шум от такого самолёта будет в 30 раз ниже по сравнению с вертолётом.

Скорость полёта самолёта составляет до 240 км/час, без подзарядки он может совершать перелёты на расстояние до 160 километров. Самолёт имеет вертикальный взлёт и посадку. Первый полёт VA-1X должен состояться в течение года, а эксплуатация планируется в 2024 году.

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