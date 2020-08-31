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В издании Forbes сообщили, что субмарина, которую ранее заметили рыбаки неподалеку от побережья Аляски, не самом деле принадлежит Военно-морским силам США, а не РФ.

В минувшую пятницу, 28 августа, появилась информация о том, что рядом с американским побережьем появилась российская подлодка «Омск», которая участвовала в военных маневрах. Но специалисты предполагают, что моряки на самом деле видели другую подводную лодку. Речь идет о субмарине «Лос-Анджелес».

Однако рыбаки все же встретились с флотом РФ, так как в данном регионе прошли масштабные учения. Они столкнулись с российским корветом «Альбатрос». Журналисты добавили, что изначально американская подлодка была спутана с российской, так как на распознание уходит довольно много времени.

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