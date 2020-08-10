Дуэйн Джонсон представил первый тизер «Черного Адама»

В интернете появился первый тизер картины «Черный Адам», главная роль в котором отдана Дуэйну Джонсону. Его разместил в своих аккаунтах в социальных сетях сам актер.

«Они ждали героя. Но вместо него получили меня», – с юмором подписал видеоролик 48-летний музыкант и звезда кинобоевиков.

Стоит отметить, что по тизеру не получится сделать какие-либо выводы о сюжете новой супергеройской ленты. Он пока не раскрывается, поэтому поклонники серии находятся в ожидании сюрприза. В настоящий момент известно, что Джонсон исполнит роль одного из самых важных персонажей для всей вселенной комиксов DC.

Также ожидается появление в фильме таких супергероев, как Старгерл, Человек-Ястреб и Доктор Фэйт. Однако эта информация распространяется только на уровне слухов.