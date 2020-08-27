Драка у бара в центре Воронежа попала на видео

В четверг в городском паблике «Типичный Воронеж» появился видеоролик с массовой дракой рядом с увеселительным заведением «Барак О’Мама». На кадрах видеозаписи видно, что двое молодых людей дерутся друг с другом, окруженные большой компанией.

Пресс-служба регионального УМВД сообщила, что о потасовке правоохранительным органам стало известно из сообщения очевидца, пожелавшего остаться неизвестным. Он позвонил на 102 и вызвал полицию, не назвав себя.

Наряд, который приехал на место происшествия, участников драки у бара уже не застал. Полицейские рассказали, что о потасовке в милицию никто не заявлял. Также отсутствуют факты обращения в медицинские учреждения с травмами, характерными для драки.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента. Они расспрашивают жителей близлежащих домов и иных возможных свидетелей, пытаются установить личности участников потасовки.