Московский блогер И. Варламов, который часто пишет в социальных сетях об Оренбурге и населенных пунктах области, задел жителей Орска очередной своей публикацией. В Твиттере он поделился постом Аэрофлота о запуске рейсов в крупнейший город оренбургского региона и добавил к нему всего несколько слов: «Что такого должно случиться в жизни человека, чтобы он захотел полететь в Орск?»

Некоторых орчан такое замечание блогера разозлило, однако подавляющее большинство подписчиков встретили его с иронией и немалой долей юмора. Одни написали, что в Орске много колоний, поэтому туда летают, чтобы получить свидание с родственниками. Другие предложили Варламову посетить хоккейный матч с участием местной команды или заглянуть на пирожки.

Кроме того, поклонники «Властелина колец» шутливо напомнили блогеру, что именно в Орск Фродо и Сэм несли кольцо всевластия, чтобы уничтожить его.