В статье, опубликованной в известном американском издании, осуществляется сравнение разных составов певческого коллектива. Целью публикации является определение лучшего состава группы, а также отслеживание изменений в стилях одежды.

Редактор Vogue Л. Сатенштейн выразила мнение, что наиболее привлекательно солистки группы выглядели в период с 2003 по 2007 год. Они надевали на выступления эффектные джинсы с модной тогда заниженной талией, одежду с меховой отделкой и стразами. Акцент в то время делали на груди, которая всегда была немного приподнята для сногсшибательного эффекта.

Напомним, что в упомянутый период солистками группы были Н. Мейхер, А. Седокова и В. Брежнева. Прокомментировать публикацию Vogue согласилась только Вера, которая сообщила, что хотя упор и делался на сексуальность девушек, она была не вульгарной.

За все время своего существования группа ВИА Гра выступала девятнадцатью разными составами. Всего в ней пели 18 девушек. Именно из этого коллектива вышла Светлана Лобода, сумевшая сделать отличную сольную карьеру.