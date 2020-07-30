Боевики Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с помощью контракта с 33 россиянами собирались доказать «присутствие» ЧВК «Вагнера» в североафриканском государстве. Об этом сообщили арабские СМИ со ссылкой на источник.

Сотрудники ЧВОК «МАР», которыми оказались взятые под стражу в Белоруссии россияне, должны были прибыть в Ливию, где бы боевики ПНС выдали их за ЧВК «Вагнера», сообщил источник. Граждане РФ должны были через Турцию попасть в Триполи в рамках контракта с ливийской Национальной нефтяной корпорацией (ННК).

Россиян задержали под Минском 29 июля, обвинив в причастности к ЧВК «Вагнера» и вмешательстве в ход президентских выборов в Белоруссии. Во время допроса подозреваемые признались, что работают в ЧВОК «МАР» и направляются в Турцию для дальнейшего отбытия в Ливию.