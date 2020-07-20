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Российская пловчиха Юлия Ефимова порадовала поклонников новым фото в летнем образе.

В кадре Юлия предстала в белоснежном наряде на фоне калифорнийских пальм. Образ был дополнен широкополой летней шляпкой, солнцезащитными очками, светлыми босоножками и распущенными волосами.

Как отмечается, спортсменка живёт и тренируется в США, и сейчас очень хочет отправиться в отпуск, однако возможности такой на данный момент нет. В подписи к снимку она указала, что у неё есть “настроение для отпуска”.

Ефимова является многократной чемпионкой мира и Европы по плаванию и трёхкратным призёром Олимпийских игр. Несмотря на свой возраст – 28 лет, ей удалось завоевать 17 медалей, из которых шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовых.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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