В Ртищевском районе на ж/д перегоне между Екатериновкой и Салтыковкой произошло чрезвычайное происшествие. Военнослужащий, который ехал в пассажирском поезде, по неустановленным пока причинам выпал из вагона. В результате сильного удара он получил серьезные травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

По факту гибели солдата проводится следствие. Представители регионального Следственного комитета выдвинули версию о том, что военнослужащий был выброшен из поезда неизвестными. Однако в настоящий момент ни подтвердить, ни опровергнуть это предположение пресс-служба не может.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов опрашивают пассажиров поезда и ищут очевидцев происшествия. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются представителями СК в Саратовской области.