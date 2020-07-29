читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Ртищевском районе на ж/д перегоне между Екатериновкой и Салтыковкой произошло чрезвычайное происшествие. Военнослужащий, который ехал в пассажирском поезде, по неустановленным пока причинам выпал из вагона. В результате сильного удара он получил серьезные травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

По факту гибели солдата проводится следствие. Представители регионального Следственного комитета выдвинули версию о том, что военнослужащий был выброшен из поезда неизвестными. Однако в настоящий момент ни подтвердить, ни опровергнуть это предположение пресс-служба не может.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов опрашивают пассажиров поезда и ищут очевидцев происшествия. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются представителями СК в Саратовской области.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В Серпухове возобновил работу музей хлеба

В подмосковном городе Серпухов музей хлеба вновь начал принимать посетителей. Однако для… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Погиб участник туристического сплава в Якутии

Во время турсплава по рекам Якутии, организованного одной из местных туристических компаний,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Цены на продукты и лекарства в Тюменской области снова выросли

Специалисты Тюменьстата сообщили о том, что в магазинах Тюменской области увеличились цены… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 июля – дождь, до 22 °C | город Мытищи: погода, 29 июля – пасмурно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 июля – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 29 июля – пасмурно, до 27 °C | Подольск: погода, 29 июля – облачно с прояснениями, до 25 °C | Армавир: погода, 29 июля – переменная облачность, до 27 °C |