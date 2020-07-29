В Удмуртии утонул 65-летний мужчина, отправившийся на рыбалку на реку Чепца. Об инциденте сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Как сообщается, его тело было поднято водолазами-спасателями со дна реки 28 июля в посёлке Балезино. Как выяснилось, мужчина пошёл порыбачить, но потом что-то пошло не так, и он утонул. Жители посёлка увидели его тело на поверхности реки вечером, и сразу же позвонили в правоохранительные органы. На берегу реки также находилась одежда мужчины и его оставленные рыболовные снасти.

По факту гибели мужчины начала проверка следственным управлением. Ведётся установление обстоятельств и причин его смерти, назначено проведение судмедэкспертизы.