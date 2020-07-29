Тверским гарнизонным военным судом был осужден младший лейтенант, который избил своего начальника, проводившего инструктаж.

В рамках одного из инструкторских занятий лейтенант сделал замечание своему подчиненному. После этого военнослужащий набросился на офицера и ударил его по лицу кулаком. Позднее подсудимый раскаялся в содеянном и извинился перед лейтенантом в письменном виде. Пострадавший не стал настаивать на ужесточении наказания.

В результате суд приговорил обвиняемого к ограничениям по военной службе сроком на полгода. Теперь на протяжении шести последующих месяцев младшему лейтенанту придется отдавать 5% от своей зарплаты государству. Его также не смогут повысить в этот период времени.