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Тверским гарнизонным военным судом был осужден младший лейтенант, который избил своего начальника, проводившего инструктаж.

В рамках одного из инструкторских занятий лейтенант сделал замечание своему подчиненному. После этого военнослужащий набросился на офицера и ударил его по лицу кулаком. Позднее подсудимый раскаялся в содеянном и извинился перед лейтенантом в письменном виде. Пострадавший не стал настаивать на ужесточении наказания.

В результате суд приговорил обвиняемого к ограничениям по военной службе сроком на полгода. Теперь на протяжении шести последующих месяцев младшему лейтенанту придется отдавать 5% от своей зарплаты государству. Его также не смогут повысить в этот период времени.

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