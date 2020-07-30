В издании SANA сообщили, что военные правительственной армии Сирии смогли найти в одном из поселений региона Идлиб лабораторию террористов, где изымали органы людей.

В опубликованном материале отмечается, что в населенном пункте Эль-Гадфа, находящемся всего в десяти километрах от города Мааррет-эн-Нууман неизвестный врач организовал в укрытии террористической группировки самодельную лабораторию. В ней солдаты нашли большое количество емкостей с особым раствором, в котором хранились человеческие органы.

На каждой емкости были написаны имена мужчин и женщин. В другой комнате здания бойцы нашли списки людей, в которых были представлены сведения об их здоровье. В СМИ указывают, что с помощью продажи человеческих органов террористы финансируют свои операции на севере Сирии.