Интернет-пользователям представили новый постер фильма «Шугалей-2». Сиквел нашумевшей картины продолжит рассказывать реальную историю российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Ученые были захвачены в плен во время официальной работы в Ливии. Сейчас россияне находятся в незаконной частной тюрьме «Митига» и подвергаются зверским пыткам.

Надпись на постере гласит: «Только реальные события. Все совпадения не случайны». Авторы подчеркивают, что сюжет картины полностью отражает суровую действительность.

Первую часть киноэпопеи показали на телеканале НТВ 1 мая. Картина вызвала широкий общественный резонанс и была высоко оценена зрителями. Положительные отзывы шли даже из-за рубежа. Люди уверены, что фильмы о российских социологах проливают свет на хаос, творящийся в Ливии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что освобождение пленных россиян является для ведомства приоритетной задачей.