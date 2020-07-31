Мосстат сообщил о размерах среднемесячной зарплаты в период с января по май 2020 года.

Как оказалось, сотрудники организаций получили в указанные месяцы в среднем по 55 100 рублей. Уточняется, что этот показать на 2,3% выше с тем же периодом прошлого года.

Выше среднеобластного уровня получают работники в сфере финансов и страхования – почти 82 тысячи рублей. Примерно по 71 тысяче рублей получают сотрудники информационной, профессиональной, научной и технической областях.

Самая низкая зарплата получают в Зарайске – около 40 тысяч рублей. Больше всего – в Красногорске (около 75 тысяч рублей), Химках (78 тысяч рублей) и Лобне (117 тысяч рублей). При этом сообщается, что оплата труда по сравнению с прошлым годом выросла во всех сферах от 3 до 14 %.