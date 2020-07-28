В Магадане из-за коронавируса скончались ещё три человека.

Как сообщается, все трое пациентов имели пожилой возраст и имели сопутствующие заболевания. В госпитале они пробыли от четырёх до десяти дней. Так, одна из пациенток, 60-ти лет, имела острую хроническую почечную недостаточность, что способствовало проявлению обострения, другой пациент недавно перенёс инсульт.

Ещё одна, 68-летняя, пациентка, поначалу, когда только заболела, решила, что у неё обычная простуда и около недели лечилась в домашних условиях. Это привело к сильному ухудшению ситуации, справиться с которой врачам не удалось.

Также отмечается, что в инфекционный госпиталь всё чаще госпитализируют пожилых людей, которые имеют осложнения в виде гипертонии, сахарного диабета и лишнего веса.