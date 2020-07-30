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В Липецке вынесли вердикт 38-летнему мужчине, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего.

Как сообщается, инцидент произошёл в ночь на 10 мая 2019 года. Обвиняемый, работающий в такси, получил заказ из КРК “Мегаполис”. Его пассажирами были мужчина и женщина, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Таксист довёз их до дома по улице Ильича.

Затем в промежуток времени с 3:15 до 3:48 мужчина был сильно избит и получил множество травм, в результате чего скоропостижно скончался. По мнению органов предварительного следствия, нападение совершил таксист. Однако коллегия присяжных заседателей с обвинением не согласилась и, после часового совещания, признали, что его вина не доказана.

Подозреваемый был освобождён из-под стражи. В августе будет происходить обсуждение вердикта, после чего судья вынесет приговор.

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