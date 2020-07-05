В Хабаровске женщина с маленьким ребёнком подверглась нападению злоумышленника в маске.

Согласно рассказу потерпевшей, она гуляла вместе с ребёнком, находящимся в коляске. К ним подошёл вооружённый ножом мужчина в маске, который потребовал деньги и ценные вещи.

Женщина заявила, что у неё с собой ничего нет, после чего мужчина сорвал с её шеи наушники для телефона, чья стоимость составляет примерно две тысячи рублей. В то время, пока он их изучал, женщина с ребёнком скрылись.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Вскоре была установлена личность преступника – им оказался 56-летний житель дома, рядом с которым и было совершено нападение. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье “Разбой”. Мужчина был помещён в изолятор.