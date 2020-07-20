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Гатчинская прокуратура обвинила местную жительницу, которая занимала должность младшего инспектора в СИЗО в торговле наркотиками и получении взятки. Для этих деяний сотрудница использовала служебное положение.

Следствие установило, что младший инспектор вступила в сговор с подследственным. Она купила наркотическое вещество, временно хранила его у себя дома, а затем предприняла попытку передать наркотик вместе со спиртными напитками находящемуся в СИЗО гражданину.

Женщина так и не успела выполнить задуманное. К ней домой с обыском нагрянули сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли наркотические вещества и алкоголь. Сотрудница полностью признала свою вину и дело было передано в суд.

Учитывая мнение поддержавшего обвинение прокурора, суд вынес приговор – 7 лет содержания под стражей в колонии общего режима. Осужденная получила отсрочку до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, однако отсидеть ей все же придется.

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