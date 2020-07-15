читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Главный герой франшизы «Форсаж», роль которого уже больше 20 лет исполняет Вин Дизель, скорее всего погибнет в финальной части истории. Создатели фильма уверены, что если они выведут из него Доминика Торрето, то смогут слегка изменить сюжет и снять несколько спин-оффов, интересных для зрителя.

Напомним, что девятая часть «Форсажа» уже готова к выпуску в прокат. Однако ее премьеру пришлось перенести на следующий год из-за всем известных событий с коронавирусом. Когда выйдет десятый фильм серии, в котором создатели намереваются избавиться от Вина Дизеля, пока не известно.

Кроме этого, планируются съемки «Форсажа», который станет «женским» ответвлением киносерии. Его концепт уже успели рассмотреть боссы студии Universal, которые сказали свое веское «за» в пользу такого развития сюжета.

Все фильмы серии, которые уже вышли на экраны, принесли 6 миллиардов кассовых сборов. Но с учетом приведенной выше информации создатели пока не собираются останавливаться.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Тони Старка могут вернуть в киновселенную Marvel

В Интернете появились слухи о том, что в киновселенную Marvel может вернуться… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На Первом канале 13 июля состоится премьера сериала «Андреевский флаг»

Сегодня, 13 июля, на Первом канале должна будет состояться премьера эпизодической картины… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 июля – пасмурно, до 19 °C | город Мытищи: погода, 15 июля – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 июля – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 15 июля – ясно, до 26 °C | Подольск: погода, 15 июля – небольшой дождь, до 17 °C | Армавир: погода, 15 июля – облачно с прояснениями, до 25 °C |