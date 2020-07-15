Главный герой франшизы «Форсаж», роль которого уже больше 20 лет исполняет Вин Дизель, скорее всего погибнет в финальной части истории. Создатели фильма уверены, что если они выведут из него Доминика Торрето, то смогут слегка изменить сюжет и снять несколько спин-оффов, интересных для зрителя.

Напомним, что девятая часть «Форсажа» уже готова к выпуску в прокат. Однако ее премьеру пришлось перенести на следующий год из-за всем известных событий с коронавирусом. Когда выйдет десятый фильм серии, в котором создатели намереваются избавиться от Вина Дизеля, пока не известно.

Кроме этого, планируются съемки «Форсажа», который станет «женским» ответвлением киносерии. Его концепт уже успели рассмотреть боссы студии Universal, которые сказали свое веское «за» в пользу такого развития сюжета.

Все фильмы серии, которые уже вышли на экраны, принесли 6 миллиардов кассовых сборов. Но с учетом приведенной выше информации создатели пока не собираются останавливаться.