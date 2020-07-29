В Законодательском собрании ульяновского региона произошла потасовка между депутатами. Основная ее причина – это обвинение парламентариев в гомосексуализме. Все дело в том, что пока остающийся неизвестным депутат вывесил на фото мужчин плакат с надписью «Голубки».

Столь явный намек парламентариям совершенно не понравился. Глава бюджетного комитета А. Чепухин предпринял попытку снять провокационный плакат, что и привело к драке. На Чепухина набросился Хакимов, потом к ним присоединились Шадышков, Султашов, Кузин и прочие. Попытки остановить драку предпринимали А. Иванов и В. Коваль.

Потасовка между депутатами попала на видео, которое было тут же опубликовано в сети. Запись обрывается посреди драки, поэтому понять, какая из сторон одержала победу, неизвестно.