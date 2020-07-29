Учёные из Канады решили выявить бактерии, которые отвечают за неприятный запах из подмышек.

Сами по себе люди не являются источником неприятного запаха из подмышек. Он образуется, когда микробы поедают соединения на коже. Большинство микробов выделять запахи не могут, но вид Staphylococcus hominis на это способен. Микробы этого вида как раз живут в подмышечных впадинах.

Для этого специалисты изучили процесс потоотделения и сумели выявить микроорганизмы, из-за которых подмышки неприятно пахнут. Затем, чтобы убедиться в своём предположении, данные микробы были помещены в другую среду, где они также и продолжили испускать неприятный запах.

Как отмечается, результаты этой работы могут открыть новые возможности для борьбы с неприятным запахом и производства дезодорантов.