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Распоряжение о введении карантина в пос. Сосенском, а также в Нагатинском Затоне подписал С. Собянин. Ограничительные меры рассчитаны на целый месяц и будут сняты не ранее 28 августа.

Причина объявления карантина – выявление в каждом из упомянутых выше районов по одному случаю бешенства домашних животных. Чтобы предотвратить его распространение, жителям Сосенского и Нагатинского Затона, содержащих дома собак, кошек и других животных запрещается заниматься выведением новых пород, вывозить животных из зоны действия ограничительных мер, осуществлять дрессировку собак, а также продавать питомцев даже на специально предназначенных рынках.

На сайте мэра столицы подробно расписаны предпринимаемые ограничительные меры. Кроме того, на страницах ресурса опубликованы рекомендации для владельцев домашних животных: «Своевременная вакцинация дает возможность полностью исключить риск бешенства у собак и кошек. Прививки от этого заболевания делают бесплатно в ветеринарных учреждениях. Также имеется возможность вызвать специалиста на дом. На сайте mos.ru осуществляется запись на прививки для домашних питомцев.

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