читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В геральдический реестр России совсем скоро будет внесен официальных флаг Соснового бора. Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Совета депутатов муниципального образования.

В полном соответствии с рекомендациями Геральдического совета флаг полностью отвечает принятому еще в 1996 году гербу города, а также содержит лишь имеющиеся на нем элементы. К ним относятся золотая корона, венчающая атомное ядро и символизирующая Ленинградскую АЭС, зубчатая стена крепости, изображение «Андерсенграда» и волнистый поток, являющийся символом незыблемых морских границ.

Решение Совета депутатов – это лишь первый шаг на пути внесения флага в геральдический реестр. Теперь в совет будет отправлена заявка, одобрение которой займет некоторое время. Только после этого флаг может быть выставлен во всех административных зданиях. Кроме того, он будет использоваться на официальных церемониях и торжествах, приуроченных к государственным праздникам.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Лариса Гузеева согласилась стать новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»

Ведущая передачи «Давай поженимся» на Первом канале Лариса Гузеева согласилась вести реалити-шоу… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Истребители F-35A призваны бороться с влиянием РФ в Арктике

Американские истребители F-35A, а также F-22 бросают вызов России в небе над… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Полиция не допустила массовой драки между азербайджанцами и армянами под Петербургом

Сотрудники полиции задержали компанию выходцев из Азербайджана, собиравшихся устроить массовую потасовку с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 июля – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 27 июля – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 июля – ясно, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 июля – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 27 июля – облачно с прояснениями, до 31 °C | Подольск: погода, 27 июля – пасмурно, до 24 °C | Армавир: погода, 27 июля – ясно, до 30 °C |