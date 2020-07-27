В геральдический реестр России совсем скоро будет внесен официальных флаг Соснового бора. Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Совета депутатов муниципального образования.

В полном соответствии с рекомендациями Геральдического совета флаг полностью отвечает принятому еще в 1996 году гербу города, а также содержит лишь имеющиеся на нем элементы. К ним относятся золотая корона, венчающая атомное ядро и символизирующая Ленинградскую АЭС, зубчатая стена крепости, изображение «Андерсенграда» и волнистый поток, являющийся символом незыблемых морских границ.

Решение Совета депутатов – это лишь первый шаг на пути внесения флага в геральдический реестр. Теперь в совет будет отправлена заявка, одобрение которой займет некоторое время. Только после этого флаг может быть выставлен во всех административных зданиях. Кроме того, он будет использоваться на официальных церемониях и торжествах, приуроченных к государственным праздникам.