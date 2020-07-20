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Кэтрин Зета-Джонс на своей странице в Instagram опубликовала фото своей дочери.

В кадре 17-летняя Кэрис Дуглас снялась на фоне природы, облачившись в белое платье из шелка, при этом на неё отсутствует нижнее бельё. В подписи к фото Кэтрин указала, что это её девочка, находящаяся в саду.

В комментариях подписчики Кэтрин поразились потрясающему сходству мамы и дочери, и заявили, что если бы не было уточнено, что это именно Кэрис, они бы этого и не поняли. Также они сообщили, что девушка такая же великолепная и красивая, как и её мать, и назвали её “мини-версией” Кэтрин.

Отцом Кэрис является Майкл Дуглас, за которого Кэтрин вышла замуж в 2000 году. У них также есть сын по имени Дилан. Однажды отношения между супругами чуть было не дошли до развода из-за депрессии Кэтрин, но в итоге им всё же удалось сохранить семью.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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