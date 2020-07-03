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2 июля в реке Ока на территории Железнодорожного района города Орел утонул мужчина средних лет.

Все случилось около 6-и часов вечера в районе улицы Фомина. От очевидцев утопления поступил звонок в службу спасения. На место незамедлительно был отправлен отряд спасателей. Люди, заметившие тонущего в реке мужчину, пытались собственноручно его спасти. Они сами вытащили пострадавшего из воды. Спасатели и врачи «Скорой помощи» не смогли оказать медицинскую помощь мужчине, потому что к тому времени он уже был мертв. В данный момент обстоятельства происшествия выясняются.

В этом году в Орловской области это уже шестой утопленник. Специалисты МЧС России напоминают всем жителям о важности соблюдения правил поведения на воде в летнее время.

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