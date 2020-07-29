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Международная экспертная группа, которая изучает причины бесплодия, установила, что одной из них может быть избыточный вес и ожирение у мужчин. По словам ученых, эти проблемы негативно влияют на качество спермы, что и проводит к снижению репродуктивной способности.

Научная работа, которая привела к таким выводам, выполнялась по проведенным ранее исследованиям. 28 статей по ним эксперты включили в количественный анализ, а еще 60 – в качественный. Результат мета-анализа и систематического обзора показал, что снижение качества спермы во многих случаях напрямую связано с ожирением.

Автор исследования А. Саласа-Хуэтос говорит о том, что мужчинам уже с юных лет необходимо применять профилактические меры, способные избежать избыточный вес. Это позволит сохранить репродуктивные функции до глубокой старости.

Группа ученых также выяснила, что недостаток веса у мужчин на качестве спермы вообще не влияет. Теперь эксперты намереваются выяснить, имеются ли какие-либо преимущества у похудания для профилактики мужского бесплодия.

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