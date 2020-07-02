читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В первый день июля на 4 километре трассы Миасс-Чебаркуль столкнулись два автомобиля отечественного производства. Водитель ВАЗ 2114 на крутом изгибе дороги потерял контроль над машиной, вылетел на встречную полосу и буквально протаранил ВАЗ 2112. Водитель второго авто получил серьезные травмы и скончался в больнице, так и не приходя в сознание.

Кроме того, пострадали и пассажиры ВАЗ 2112, которые до сих пор находятся на лечении в медицинском учреждении. 21-летний военнослужащий, который сидел за рулем «двенадцатой», получил незначительные ушибы, поэтому ему было назначено лечение дома.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП, однако уже сейчас можно говорить о грубом нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего. Водитель ВАЗ 2112 пытался обогнать движущееся перед ним транспортное средство на участке, где обгон запрещен. Из-за чего и не справился с управлением.

Один человек погиб после ДТП на трассе Чебаркуль — Миасс

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

На выезде из Минусинска произошло ДТП с участием пьяного водителя

В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на выезде из Минусинска, водитель и пассажир… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Жителей Ленинградской области предупреждают об активности змей

Пресс-служба Росприроднадзора сообщает, что на территории области все чаще регистрируются нападения гадюк… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Семья с трехлетним ребенком серьезно пострадала в ДТП

В последний день июня в 22 часа 20 минут под г.Вольском Саратовской… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 2 июля – небольшой дождь, до 19 °C | город Мытищи, 2 июля – облачно с прояснениями, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский, 2 июля – небольшой дождь, до 10 °C | Южно-Сахалинск, 2 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев, 2 июля – облачно с прояснениями, до 30 °C | Подольск, 2 июля – облачно с прояснениями, до 24 °C | Армавир, 2 июля – ясно, до 30 °C |