Один человек погиб после ДТП на трассе Чебаркуль — Миасс

В первый день июля на 4 километре трассы Миасс-Чебаркуль столкнулись два автомобиля отечественного производства. Водитель ВАЗ 2114 на крутом изгибе дороги потерял контроль над машиной, вылетел на встречную полосу и буквально протаранил ВАЗ 2112. Водитель второго авто получил серьезные травмы и скончался в больнице, так и не приходя в сознание.

Кроме того, пострадали и пассажиры ВАЗ 2112, которые до сих пор находятся на лечении в медицинском учреждении. 21-летний военнослужащий, который сидел за рулем «двенадцатой», получил незначительные ушибы, поэтому ему было назначено лечение дома.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП, однако уже сейчас можно говорить о грубом нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего. Водитель ВАЗ 2112 пытался обогнать движущееся перед ним транспортное средство на участке, где обгон запрещен. Из-за чего и не справился с управлением.