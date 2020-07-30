Британские и японские исследователи смогли выяснить, что обучение музыке никак не влияет на когнитивные способности детей.

В ходе своего исследования эксперты провели анализ данных, полученных в рамках 54 предыдущих исследовательских работ, которые были проведены в период с 1986-го по 2019-й год. В итоге они смогли получить достоверные сведения о 7000 детях, занимавшихся музыкой.

Ученые узнали, что возраст ученика, продолжительность обучения и его тип не оказывают никакого влияния на академические умения ребенка или его умственные способности. По этой причине они советуют родителям не отдавать своих детей в музыкальную школу, если их главная цель – это повышение оценок в образовательном учреждении.