Итальянские исследователи смогли впервые засечь перемещение песчаных дюн на Марсе. Раньше они считались неподвижными.

Астрономы знают о существовании дюн на Красной планете уже несколько лет, однако они даже не догадывались о том, что они способны изменять свое положение. Эту информацию им удалось получить от космического аппарата NASA. Для этого они сравнили новые фото со снимками, которые были сделаны в период с 2007 по 2016 годы. В результате оказалось, что холмы из песка передвигаются со скоростью от 5 до 19 сантиметров в год.

До этого многие были уверены, что на Марсе нет настолько сильного ветра, чтобы заставить песчаные дюны перемещаться, так как они обладают гораздо более жесткой структурой, чем на Земле. Перемещение песчаных холмов может усложнить колонизацию этой планеты, которая во многом будет базироваться на применении солнечных батарей.