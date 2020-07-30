читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Итальянские исследователи смогли впервые засечь перемещение песчаных дюн на Марсе. Раньше они считались неподвижными.

Астрономы знают о существовании дюн на Красной планете уже несколько лет, однако они даже не догадывались о том, что они способны изменять свое положение. Эту информацию им удалось получить от космического аппарата NASA. Для этого они сравнили новые фото со снимками, которые были сделаны в период с 2007 по 2016 годы. В результате оказалось, что холмы из песка передвигаются со скоростью от 5 до 19 сантиметров в год.

До этого многие были уверены, что на Марсе нет настолько сильного ветра, чтобы заставить песчаные дюны перемещаться, так как они обладают гораздо более жесткой структурой, чем на Земле. Перемещение песчаных холмов может усложнить колонизацию этой планеты, которая во многом будет базироваться на применении солнечных батарей.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Инновационное лекарство от облысения успешно испытано на мышах

После экспериментов с мышами американские ученые объявили, что в ближайшее время может… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ученым удалось «воскресить» микробов возрастом более 100 млн лет

Японские биологи из института JAMSTEC потратили 10 лет на то, чтобы оживить… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ученые обнаружили в Антарктике утечку природного метана

Исследователи из Соединенных Штатов обнаружили первую действующую утечку природного метана, находящуюся на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 июля – небольшой дождь, до 18 °C | город Мытищи: погода, 30 июля – переменная облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 июля – пасмурно, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 июля – небольшая облачность, до 24 °C | Королев: погода, 30 июля – ясно, до 33 °C | Подольск: погода, 30 июля – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 30 июля – ясно, до 29 °C |