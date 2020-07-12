На аукционе Christie’s по цене в 46,2 миллиона долларов была продана картина Роя Лихтенштейна “Обнажённая с весёлым рисунком”, написанная в 1994 году.

Как сообщается, аукцион состоялся в пятницу, 10 июля. Впервые аукцион, на котором были выставлены произведения современного искусства, проводился в одно и то же время сразу на четырёх площадках, а именно в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Гонконге.

Картина Лихтенштейна изображает классическую американскую красавицу, и принадлежит серии картин Nudes, начатой художником в 1993 году. Данная серия изображает героинь комиксов, которые прославили художника в начале 1960-х годов.

Предварительная стоимость картины, как отмечается, составляла около 20-30 миллионов долларов.