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Игорь Кожин, руководитель российской морской авиации, сообщил о том, что на вооружение ВМФ РФ до конца нынешнего года поступят сразу 3 самолета-амфибии Бе-200.

Согласно словам военного, первое воздушное судно вышеуказанной серии уже смогло пройти процесс апробации, который состоялся в городе Ейск. Теперь он должен будет завершить опытную эксплуатацию. На основе полученных результатов командование решит, в какие соединения войск направить Бе-200.

В скором времени будет также введен в эксплуатацию современный тренажер, на котором начнут подготавливать палубных пилотов. Он значительно превосходит тренировочную систему, находящуюся в Саках.

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