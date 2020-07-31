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В Сосновом Бору на железнодорожном переезде в Калище автомобиль врезался в шлагбаум, что привело к возникновению огромной пробки.

Информация о дорожной аварии появилась вчера в одном из городских сообществ в соцсети ВКонтакте. Согласно предварительной информации, водитель вишневого Chevrolet не справился с управлением и вылетел с дороги, протаранив шлагбаум. В итоге с двух сторон переезда начали скапливаться автомобили.

Протяженность пробки превысила один километр. Водители начали рекомендовать другим автомобилистам искать маршруты для объезда затора. В региональном управлении ГИБДД при этом сообщили, что пострадавших в данном ДТП не было.

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