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Ляйсан Утяшева повеселила своих подписчиков, продемонстрировав, с кем именно Гарик Харламов проводит своё время на вечеринках.

Так, после развода Харламова с Кристиной Асмус многие поклонники уделяют много внимания личной жизни Харламова, и Утяшева решила пошутить над этим. На опубликованном на её странице в Stories Instagram фото Харламов в обнимку танцует с супругом гимнастки, шоуменом Павлом Волей.

В подписи к снимку Ляйсан иронично заметила, что “всё встало на свои места”. Сама Утяшева также попала на это фото, танцуя вместе с хореографом шоу “Танцы” Екатериной Решетниковой.

Судя по повседневной одежде Харламова и Воли, снимок был сделан на каком-то неофициальном мероприятии, куда были приглашены и Харламов, и Воля с супругой.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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