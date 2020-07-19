37-летний житель Калуги подозревается в избиении своей знакомой до потери сознания. Мужчину задержали и завели на него уголовное дело.

О совершенном преступлении правоохранители узнали от местных врачей, которые сообщили им, что к ним недавно прибыла женщина с множеством травм и ушибов. Полицейские поговорили с пострадавшей и узнали, что вчера, 18 июля, она находилась на даче в компании своего знакомого. Вскоре между ними возник словесный конфликт.

Хозяин дачи впал в ярость и избил девушку, а потом выгнал ее из дома. Находясь на улице, потерпевшая упала в обморок. Придя в себя, она дошла до своего дома и вызвала врачей. В настоящее время сотрудники полиции продолжают расследование данного дела.