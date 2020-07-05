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Михаил Казаков, который отлично воплотил в сериале «Папины дочки» образ Ильи Полежайкина, опубликовал в своем Инстаграмме фотографии из больничной палаты. На этих снимках ноги актера подвешены на известной всем металлической конструкции и перевязаны бинтами. «Добро пожаловать в новый мир», – именно так Михаил подписал фото.

Поклонники Полежайкина и других персонажей, которых мастерски сыграл актер, в комментариях пожелали ему быстрого выздоровления. Также очень интересовались причинами, по которым Казаков оказался на больничной койке. Однако ответа они пока так и не дождались.

Михаил Казаков – 32-летний российский актер, который известен не только по ситкому «Папины дочки». Помимо него, он снимался в сериале «Моя прекрасная няня – 2», принимал участие в проектах «Стройбатя», «День денег», «Побег» и прочих. Также Казаков был замечен в юмористической программе «Шесть кадров» и в «Ералаше».

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