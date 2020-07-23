Представители HBO сообщили о продлении сериала «Перри Мейсон» на еще один сезон, причем текущий до сих пор не вышел до конца. Причиной данного решения стала невероятная популярность шоу.

Отмечается, что дебютную серию новой экранизации романов Эрла Гарднера одновременно смотрели около 1 миллиона 700 тысяч человек. Сюжет сериала вращается вокруг частного детектива, страдающего от алкоголизма. Его действия при этом разворачиваются в Лос-Анджелесе 30-х годов прошлого века.

Последняя серия первого сезона будет показана каналом 9 августа нынешнего года. Премьера следующего сезона неизвестна, но, скорее всего, она состоится уже в 2021 году. Главного героя все так же будет играть Мэттью Риз.