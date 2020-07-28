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Айрленд Болдуин, дочь американских актёров Алека Болдуина и Ким Бейсингер, опубликовала ряд своих неудачных фотографий.

Впрочем, эти фотографии были сделаны не кем-то из её окружения, а папарацци без её ведома. Увидев снимки в Сети, Айрленд решила не судиться с фотографами, а опубликовать фото у себя. В подписи она указала, что у неё нет идеального пресса, но она работает над ним, и она действительно бледная, но на это ей плевать.

Айрленд сообщила, что людям стоит начать разделять взгляды бодипозитива, и для того, чтобы идеально выглядеть на фотографиях, не обязательно в действительности являться идеальной.

Поклонники в комментариях высказали благодарность за такую публикацию, заявив, что слова Айрленд вдохновили их. Было указано, что многим очень трудно принимать своё неидеальное тело, когда их вокруг окружают красотки, имеющие идеальные фигуры и ровный тон кожи.

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