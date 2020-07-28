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Созданием ядерного реактора для аванпостов на Марсе и Луне займутся частные компании. Это говорится в соответствующем проекте американского Министерства энергетики и НАСА.

Впервые о реакторе поверхностного деления заговорили еще 10 лет назад, однако дальше разговоров дело тогда не пошло. Сейчас же после успеха SpaceX доверить его разработку планируется негосударственным организациям. Он будет использоваться для снабжения энергией будущих колоний людей. Сначала NASA и Минэнерго США проведут конкурс, а потом выберут подходящего исполнителя. Реализовывать проект начнут в 2026 году.

Уже в следующем месяце должно будет пройти первое совещание на данную тему. Проект планируется разделить на 2 стадии. Вначале специалисты разработают концепт реактора, а затем они создадут его тестовый образец. Если испытания пройдут успешно, то будет построен второй реактор, который пошлют на Луну.

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