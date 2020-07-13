В городе Выборг в бывшем финском ресторане, расположенном на улице Крепостной, могли поселиться бездомные. Отмечается, что входная дверь в здание была вскрыта.

Данное сооружение было возведено около 110 лет назад по проекту, созданному Уно Ульбергом, архитектором из Финляндии. В здании располагались торговые точки, частные апартаменты, ресторан под названием Lehtovaara и образовательное учреждение. Заведение общепита было эвакуировано в Хельсинки в 1940 году.

В ходе Великой Отечественной войны здание получило серьезные повреждения. Его отремонтировали, а затем разместили в нем швейное предприятие. Сейчас это историческое сооружение пустует, поэтому в нем нередко селятся бомжи. Около пяти лет назад власти вели переговоры с инвесторами о реставрации «ресторана», но они, к сожалению, ни к чему не привели.